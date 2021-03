Kinnisvarafirma juht: valitsuses on ju palju nõunikke, kes võiks teada, kuidas reaalne elu käib

Vares lisas, et valitsuses on kindlasti tööl palju nõunikke, kes peaks olema kursis reaalse eluga ja kes peaks oskama ka poliitikutele nõu anda, milliseid toetusi kehtestada tuleks.

Kui eelmisel kevadel riigi lukku keeramise ajal hakkasid rentnikud massiliselt üürihindu alla küsima, siis seekord tegutsetakse rohkem läbimõeldult, rääkis Made Vares Äripäeva raadios. Sellest hoolimata ei saa tema sõnul ei saa siiski öelda, et olukord praegu väga parem oleks - lihtsalt inimesed on rahulikumad ja paanikat on vähem.