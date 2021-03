FOTOD | Itaallased valmistuvad karmideks koroonapiiranguteks. Pargid ja juuksurisalongid on rahvast täis

Soe ja päikesepaisteline ilm meelitas inimesi parkidesse jalutama ja kaubanduskeskuseid külastama. Juuksurisalongid on ülipopulaarsed, sest inimesed tahavad lasta enne piiranguid juukseid lõigata, kirjutab Bloomberg.

„Telefon on kogu aeg punane, kuna kliendid tahavad meeleheitlikult tulla enne piiranguid juuksurisse," ütles Roomas Trasteveres juuksurisalongi pidav Daniela Santoni. Ettevõte otsustas töötada ka pühapäeval.

Milaano lähedal Areses ilusalongi pidav Paola Barga ütles, et nad on klientide teenindamiseks pikendanud vahetusi.

Suurte rahvakogunemiste vältimiseks patrullib suurlinnade politsei. Roomas on näiteks kuulus Trevi purskkaev ja Via del Corso kaubandustänav suletud. Milaano kanalite piirkond Darsena on samuti suletud.