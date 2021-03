"Avatar" on taas enimteeninud film maailmas

Nüüd teatas Disney, et "Avatar" on taas tõusnud enimteeninud filmiks tänu sellele, et seda Hiinas taas kinodes näidati. "Avatar" on nüüdseks teeninud ligikaudu 2,802 miljardit dollarit ehk 5 miljonit dollarit rohkem kui "Tasujad: lõppmäng", mille tulu hinnatakse olevat 2,797 miljardit dollarit.

"Oleme saavutuse üle väga uhked, aga eelkõige oleme Cameroniga elevil sellepärast, et filmi taas kinodes näidatakse. Täname Hiina fänne toetuse eest," ütles "Avatari" produtsent Jon Landau. "Me töötame uute "Avatari" osade kallal ja ootame põnevusega, et saaksime maailmaga jagada selle eepilise loo järge."

James Cameron ütles neljapäeval väljaandele china.org, et "Avatar" on siiani väga aktuaalne. "Meil on kliimamuutused, meil on ulatuslikud metsaraied, meie suhe loodusega on hapram kui kunagi varem, ja "Avatar" on lugu kõigist nendest asjadest, see on ajatu film," rääkis ta.