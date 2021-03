WHO soovitab hoolimata ohtlikust kõrvalmõjust jätkata AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamist

Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO teatas, et nad ei ole leidnud seost vaktsiini ja vere hüübimise vahel. Seetõttu soovitatakse vaktsineerimist jätkata, kirjutab BusinessInsider.

„Inimesed surevad iga päev," ütles WHO peasekretäri asetäitja Mariangela Simao Washington Postile. „Vaktsineeritud inimesed surevad ka muudel põhjustel."

Dr. Catherine Schuster-Bruce teatas, et seni viitavad andmed, et hüübimishäirete risk pole foonist suurem. Ekspertide sõnul kaalub vaktsineerimisest saadav tulu riskid üle.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et kui uurimisel midagi leitakse, siis avaldatakse kohe uued soovitused.

AstraZeneca teatas käesoleval nädalal, et pole tõendeid nagu nende vaktsiin põhjustaks kõrgendatud vere hüübimise riski, kirjutas CNBC.

Euroopa Meditsiiniagentuur teatas, et ka nemad uurivad vere hüübimise juhtumeid. Kolmapäevase teate kohaselt pole viiteid nagu oleks vaktsiin põhjustanud hüübimist. Organisatsioon teatas, et viies miljonist vaktsineeritust on raporteeritud 30 vere hüübimise juhtumit.