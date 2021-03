Noor ärinaine päästab Läti vanimat kosmeetikamarki. Oleg Ossinovski kõrval tõestab ta end iseseisva ettevõtjana

Kuigi Anastasija Udalovat tuntakse Eestis peamiselt Oleg Ossinovski kihlatuna, on tegemist mitmekülgse ettevõtjaga, kes on 31. eluaastaks proovinud kätt rohkemates ärides kui mõni terve elu jooksul. Ta lõpetas keskkooli kriisi ajal, kui pooled tema kodulinnast sõitsid Inglismaale maasikaid korjama. Pärast kooli lõpetamist läks tarmukas neiu juristiks õppima, kõrvalerialaks valis psühholoogia. Udalova usub, et toona tehtud valikud aitavad teda elus ka praegu, kui ta on asunud päästma Läti rahvusliku kosmeetikaäri pioneeri ja juhib Gruusia kalleimat kinnisvaraprojekti.