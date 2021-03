LUGEJA KÜSIB | Kas tööandja tohib viiruse leviku takistamiseks puhkeruumi kinni panna?

Tööandja peab hindama, kui suur on nakatumisrisk ettevõttes ning erinevaid töid tegevatel töötajatel. Ei saa välistada, et tööandja tõesti püüdis tööd ohutult korraldada, ent kirjeldatud keelud ei ole mõistlikud. Koroonaviirus on uus ja tõsine oht tervisele, ent ära ei tohi unustada ka nn vanu riske – näiteks võib tolm põhjustada vähki.

Olmeruumide kasutamisel tavaliselt piiratakse seal üheaegselt viibivate inimeste arvu. Näiteks võetakse sööklast (või söögiruumist) ära pooled lauad ja toolid, et töötajad hoiaksid distantsi. Samuti jagatakse ära ajad, millal keegi sööklasse minna võib, et sinna ei koguneks liiga palju inimesi. On ettevõtteid, kus on võetud kasutusele täiendavaid söögiruume. Töötajatele söögiruumi kasutamise keelamine võib olla kõige lihtsam lahendus tööandjale, kuid see siiski ei ole lubatud. Tööandja peab ka koroonaviiruse tingimustes võimaldama töötajatele olmeruumide kasutamist.