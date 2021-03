Valitsus plaanib neljapäeval lisaeelarve riigikokku saata. Millistest summadest on juttu?

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles ERR-ile, et valitsuskabinet arutab lisaeelarve detaile veel teisipäeval ning kiidab selle loodetavasti heaks neljapäeva hommikul, nii et samal päeval saaks selle riigikogule üle anda.

"Meil on praegu 2021. aasta eelarvega antud parlamendi poolt iseenesest mandaat sel aastal laenu kasutada kuni kaheksa miljardit eurot. Kindlasti on need piirid, mida me muuta ei soovi," sõnas rahandusminister.