KAVAND | Tallinna lähistele kerkib Ikea hiigelkauplus, mis läheb maksma 23 miljonit eurot

Hoone renditakse Ikea frantsiisivõtjale Eestis, Runikon Retail OÜle. Lepingu maht on 23 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. IKEA kaupluse avamine on kavandatud 2022. aasta sügisele.

IKEA Baltikumi tegevjuhi Johannes R. Jóhannessoni sõnul on poe ehitustööde algus oluline verstapost IKEA tegevusest Eestis: “IKEA sisenes Eesti turule 2019. aasta augustis, kui Tallinnas käivitati e-pood ja kauba väljastuspunkt. Oleme äärmiselt tänulikud eduka alguse eest, mis on ületanud meie ootused. Nüüd astume järgmise sammu, et tuua Eesti inimesteni täielik IKEA kogemus. Uus IKEA kontseptsioonipood aitab meil täita IKEA visiooni – pakkuda paremat igapäevaelu ja vastata eestlaste igapäevavajadustele veelgi mugavamal ja kättesaadavamal viisil,” ütleb J. R. Jóhannesson.