Tallinn jagab tasuta maske majades, kus on vähemalt viis nakatunut

"Me ei ole küsinud terviseametilt inimeste isikuandmeid. Me ei ole küsinud neid andmeid ei korteri ega isegi trepikoja täpsusega. Ainuke, mida me oleme alati pärinud, on kortermajade numbrid, et me teaks, kus on see maja, kus kolle on," kirjeldas Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.