Koroonaviiruse kõrge riski tõttu tuleks vältida sularaha kasutamist

Üks võimalus mobiiliga maksmiseks on sisestada oma krediitkaardi andmed telefoni Google Pay, Apple Pay või Samsung Pay makselahendusse. Edasi saab hakata pangakaardi asemel ostude eest tasumiseks mobiiliga viipama. Või siis nutikellaga, sest paljudes uuemates kellades on mobiilse makselahenduse kasutamise võimalus olemas.

Teine võimalus mobiiliga maksmiseks on laadida telefonisse müüja äpp, mis lisaks hoiab alles ostutšekid, annab ülevaate tehtud kulutusest ja toimib ka virtuaalse kliendikaardina. Sõltuvalt äpist on võimalik teha veel erinevaid tarbimisega seotud kalkulatsioone – alates toidukorvi maksumuse kontrollimisest enne ostu kuni ökoloogilise jalajälje arvutamiseni.

Pangakaardi kasutajatel tasub teada, et viipemaksetele kehtib 50-eurone limiit ning ostu eest tasumisel ei ole tarvis makseterminali PIN-klaviatuuri puudutada. Aeg-ajalt tuleb siiski turvalisuse kaalutlustel tehingute arvu või maksete koondsumma ületamisel sisestada PIN-kood.

Rimi: pooled ostud poodides tehakse iseteeninduses

Kõigis suuremates kaubanduskettides on olemas iseteeninduskassad ja puldiga ostmise võimalus. Rimi on lisaks võtnud kasutusele äpi, et inimesed saaksid oma ostud kiiremini ja mugavamalt tehtud.

“Äpiga saab poekülastaja endale lunastada ostupuldi, valida kaubad ja seejärel tasuda iseteeninduskassas. See on lahendus, mida kasutatakse kauplustes järjest usinamalt,” ütles Rimi vastutustundliku ettevõtluse ja kommunikatsiooni juht Katrin Bats. Keskmiselt tehakse Rimis täna pea pooled ostud iseteeninduskassas või puldiga, samal ajal on sularahaostude osakaal kahanenud 30 protsendile.

Neste: mobiiliga maksmine on populaarseim alla 35-aastaste hulgas

Tüüpiline mobiiliga maksja on täna kuni 35-aastane mees või naine, kes ütleb, et teeb seda eelkõige sellepärast, et mobiiliga maksmine on lihtne, selgus Neste tarbijauuringust.