Sisenemisel jäta meelde. Elroni rongides muutuvad tallinlaste sõidusoodustuse tingimused

„Seni oli Tallinna linna ja Elroni vahel sõlmitud koostööleping, mille alusel said rahvastikuregistrijärgsed tallinlased Tallinna piires ehk I tsoonis sõita Elroni rongides tasuta, kui isikustatud ühiskaart oli valideeritud piletimasinas või Elroni klienditeenindaja juures. Sel aastal soovis Tallinn, et tasuta sõidu õigus kehtib vaid juhul, kui ühiskaart on valideeritud piletimasinas, sest piletimasina hinnad on soodsamad,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.