Suure tüli algus? Euroopa Komisjon plaanib Suurbritannia kohtusse kaevata

Vaidluse keskmes on Põhja-Iirimaa, kes jääb Brexiti leppe kohaselt Euroopa Liidu tolliliitu ja osalt ka ühisturule. See võimaldas piirid ühelt poolt avatuks jätta, kuid Suurbritannia poolele need siiski tekkisid, mis tõi kaasa viivitused ja häired piiril.