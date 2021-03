Suure tüli algus? Euroopa Komisjon plaanib Suurbritannia vastu kohtusse minekut

Vaidluse keskmes on Põhja-Iirimaa küsimus. Brexiti leppes on kirjas, et Põhja-Iirimaa jääb Euroopa Liidu tolliliitu ning osalt ka ühisturule. See võimaldas jätta avatuks piirid ühelt poolt, kuid Suurbritannia poolele need tekkisid. See tõi kaasa viivitused ja häired piiril.