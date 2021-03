Kuidas pidevalt ekraanide ees istudes silmade tervist hoida?

Arvutiga töötaval inimesel on silmad suurema osa päevast fikseeritud ühele sundasendile ja see tekitab silmades krambi, mis on sage põhjus erinevate vaevuste tekkeks. Peamised kaebused on peavalu, unetus, silmade sügelus ja kuivus, fokuseerimise raskused ja pseudomüoopia, mille puhul inimene tunneb, et nägemine on läinud halvemaks, kuid tegelikult ei ole – silmad lihtsalt pole ammu puhata saanud.

Silmade lihasspasmi ennetamiseks või vabastamiseks tuleks teha silmaharjutusi, mis aitavad silma ümbritsevaid lihaseid lõõgastada ja tugevdada. Harjutuste eesmärk on taastada silmade loomulik olek. Silmaharjutust tehes tuleks meeles pidada, et liigutada tuleb ainult silmi, mitte pead, ja pilku tuleks igas asendis hoida vähemalt kaks sekundit.

Harjutused ise on lihtsad – vaata nii ülesse kui võimalik, nii paremale, alla ja vasakule kui võimalik. Harjutusi võiks teha kaks ringi ühele poole ja kaks ringi teisele poole. Peale seda tuleks silmadega mõttes liikuda mööda diagonaale. Kui harjutustega silmade spasm ei vabane ja nägemine mõne kuu jooksul ei taastu, tuleks pöörduda silmaarsti poole, kes aitab selle vabastada ravimitega.

Kuidas ekraaniga töötades silmi kaitsta?

Eelkõige võiksid inimesed tõsisemalt suhtuda silmaharjutustesse ja jälgida puhkerežiimi soovitusi – paljud kaebused saaks juba seeläbi leevendatud. Ekraanide vaatamisest tuleks kaheminutiline paus teha iga 20 minuti järel.

Samuti on oluline, et kasutatavate ekraanide kaugus silmadest oleks ühe käe pikkus. Suuremate ekraanide puhul isegi veelgi kaugemal, sülearvutite puhul jällegi lähemal. Ekraan ei tohi olla liiga kõrgel ega ka otsevaatamise kaugusel. Silmade töö koondub allapoole oluliselt lihtsamalt kui otse ette, seega peaksid silmad olema ekraani ülemise serva kõrgusel. Telerit peaks vaatama nii kaugelt, et tekstid ekraanilt oleks kergelt loetavad.