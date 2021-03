LUGEJA KÜSIB | Kas tööandja saab piirangute tõttu sundida mind põhipuhkust välja võtma?

Kui töötaja soovib puhkust võtta välja osade kaupa, tuleb see eelnevalt tööandjaga kokku leppida. Tööandjal on õigus kehtestada ka kollektiivpuhkus. Näiteks talvisel perioodil, kui ettevõttel on kõige madalam töökoormus või suvel intensiivse koormuse ajal vmt. Kollektiivpuhkuse määramiseks ei pea ettevõttel olema kollektiivlepingut.

Põhipuhkust sobival ajal on õigus nõuda teatud isikutel ning tööandja peab nende soovidega arvestama. Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust; 2) mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal; 3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last; 4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal; 5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Seega, tööandjal on õigus märtsikuu lõpuni koostada puhkuse ajakava, märkides sinna töötajate põhipuhkuse ajad (nii käesoleva aasta põhipuhkuse kui ka eelmisel aastal kasutamata jäänud põhipuhkuse päevad). Oluline on meeles pidada, et tööandja peab arvestama eelpool välja toodud töötajate põhipuhkuse soovidega ning ei saa keelduda neile põhipuhkust andmast nende soovitud ajal. Tööandja peab töötajaid puhkuse ajakava koostamisest teavitama, et töötajad teaksid esitada oma puhkusesoove.