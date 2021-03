KUULA SAADET | Auto Poodcast #1: räägime kasutatud autode turust ja sellest, kuidas oma praegune auto uuema vastu vahetada

Uues kümneosalises saatesarjas „Auto Poodcast” räägivad City Motorsi inimesed lähemalt sellest, mis nende valdkonnas toimub, millised on autoturgude trendid, milliseid autosid eestlased eelistavad ja mida oodatakse autoturult tulevikus. Saatesarja esimeses salvestuses räägitakse lähemalt kasutatud autodest ja nende turust Eestis. City Motorsi kasutatud autode müügijuht Sander Kirss ütleb, et just kevade tulekuga on tõesti näha, et inimesi on autosalongides taas rohkem liikumas.

Kirss lisab, et üks asi, mis talle viimastel aastatel silma jäänud, on see, et inimesed vahetavad oma autosid aina kiiremini välja – juba pärast paariaastast kasutamist tullakse neljarattalist vahetama. „Seda olukorda soodustab paljuski ka asjaolu, et autode tehasegarantiid on pikemaks muutunud, vahetamine on tänu sellele muutunud palju riskivabamaks,” selgitab automüüja ja annab ka ühe kindla soovituse – auto, mille te valite, peaks teile kindlasti meeldima, mitte olema testide ja tabelite järgi hea auto.