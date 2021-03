Swedbank tõstis Tallinna Vee aktsia hinnasihti, kuid langetas soovitust

Peale neljanda kvartali tulemuste avaldamist teatas Tallinna Vesi, et United Utilities, 35,3%-ga ettevõtte suurim aktsionär, väljub pärast 20 aastat Tallinna Vee omanikeringist. Täpselt poole oma aktsiatest müüb United Utilities Tallinna linnale, kes on hetkel suuruselt teine aktsionär ning kelle osalus kasvab aktsiate ostuga 52,4%-le. Müügihind on 14,2 eurot aktsia kohta ning müük plaanitakse lõpule viia käesoleva aasta märtsis. Meie arvutuste järgi teenis United Utilities müügiga aktsia hinnakasvu keskmiselt 2,6% aastas, alates 2001. aastast kui Tallinna Vesi osaliselt erastati. Alates 2001. aastast on Tallinna Vesi maksnud dividende kõikidel aastatel. 2005. aasta aktsiate esmaemissioonist saadik on meie arvutuste järgi kokku makstud dividende 12,1 eurot aktsia kohta. Kui aktsia hinnakasvule liita iga-aastased dividendid, siis on meie arvutuste järgi United Utilitiesi investeering Tallinna Vette tootnud 2001. aastast keskmiselt 6,2% aastas.