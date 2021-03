Korteriturul sündis mullu teisel poolaastal mitu rekordit

Korteriomandite tehinguaktiivsus on pärast koroonakriisi esimest lainet kiiresti taastunud. 2020. aasta II poolaastal tehti Eestis korteriomanditega 12 502 tehingut. Võrreldes I poolaastaga kasvas tehingute arv kõikides maakondades. Korteriomanditega tehtud tehingute koguväärtus oli 2020. aasta II poolaastal üle 1 miljardi euro, mis on uus rekordtase. Võrreldes 2019. aasta II poolaastaga on rahalist kapitali kaasatud ligi 92 miljoni euro võrra rohkem ning 2020. aasta I poolaastaga võrreldes 250 miljoni euro võrra rohkem.

Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialisti Epp Rohtla sõnul ulatus 2020. aasta II poolaastal korteri ruutmeetri mediaanhind 1507 euroni, mis on 4,1% kõrgem kui aasta varem. „Jätkuv hinnakasv, järelturu taastunud tehinguaktiivsus ning viimaste aastate kõrgeim esmamüükide arv - see kõik viis korterituru tehingute koguväärtuse poolaastases arvestuses esmakordselt üle märgilise 1 miljardi piiri," selgitas Rohtla. Ta lisas, et piirkondlikud hinnaerinevused on Eestis väga suured ja olulised erinevused ühikuhindades viivad kontrastsete tulemusteni tehingute tervikhinnas. „2020. aasta II poolaastal sai Ida-Viru ja Valga maakonnas korteriomandi osta mediaanhinnaga alla 10 000 euro, kuid Harju maakonnas oli korteriomandi mediaanhind üle 100 000 euro," märkis ta.