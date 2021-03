Kahe venna poolt loodud firmat peetakse sel aastal börsi üheks kuumemaks nimeks

Koroonaviiruse pandeemia on sundinud inimesed oma oste tegema interneti vahendusel, mis on omakorda edukalt mõjunud veebipõhistele makseplatvormidele. 11 aastat tagasi lõid Iiri päritolu vennad John ja Patrick Collis kaupmeeste ning tarbijate vahelisi makseid lihtsustava programmi nimega Stripe. Firma, mis on tänaseks päevaks raketina taeva tõusnud. Veel eelmise aasta oktoobris oli firma väärtuseks 36 miljardit dollarit. 5 kuud hiljem, 2021. aasta märtsiks on Stripe'i väärtuseks 115 miljardit dollarit.