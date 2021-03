Arco Vara nõukogu liikmed jätsid heakskiiduta ettevõtte ülevõtmispakkumise

Tarmo Sillale kuulub arvamuse andmise päeva seisuga läbi Aia Tänav OÜ 19 880 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,2209% kõigist Arco Vara aktsiatest. Tarmo Sillale kuulub läbi Ülevõtja 4 664 242 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 51,8343% kõigist Arco Vara aktsiatest. Lisaks on Ülevõtjal märgitud, kuid emiteerimata 390 000 Arco Vara aktsiat. Tarmo Sild (kaudselt, läbi Aia Tänav OÜ) ei kavatse pakkumist vastu võtta;

Allar Niinepuule kuulub arvamuse andmise päeva seisuga läbi Ülevõtja 4664 242 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 51,8343% kõigist Arco Vara aktsiatest. Lisaks on Ülevõtjal märgitud, kuid emiteerimata 390 000 Arco Vara aktsiat

Kert Keskpaigale kuulub arvamuse andmise päeva seisuga eraisikuna 59 100 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,6568% kõigist Arco Vara aktsiatest. Talle kuulub läbi K Vara OÜ 147 271 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 1,6366% kõigist Arco Vara aktsiatest. Kert Keskpaigale kuulub osalus One Eleven OÜ-s, millele kuulub 4385 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,0487% kõigist Arco Vara aktsiatest. Kert Keskpaik (otseselt ja kaudselt, läbi K Vara OÜ ja One Eleven OÜ) ei kavatse Pakkumist aktseptida.

Steven Yaroslav Gorelik on fondijuhina seotud Arco Vara osalust omava kolme investeerimisfondiga (Firebird Republics Fund Ltd omab 356 428 aktsiat, mis moodustab 3,961% aktsiakapitalist, Firebird Avrora Fund Ltd omab 185 800 aktsiat, mis moodustab 2,0648% aktsiakapitalist ja Firebird Fund L.P omab 150 522 aktsiat, mis moodustab 1,6728% aktsiakapitalist), kokku omavad 692 750 Arco Vara aktsiat (kokku 7,698% osalus). Steven Yaroslav Goreliku kinnitusel ei kavatse eelviidatud investeerimisfondid pakkumist aktseptida.