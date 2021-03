FOTO | Tulevikutehnoloogiat arendav Eesti ettevõte rajab Ülemiste linnakusse 20 miljonit maksva tehase

Ülemiste City on Baltimaade suurim ja kõige kiiremini kasvav ärilinnak. Selle on välja töötanud Mainor AS, Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS ning seal tegutseb ligi 500 ettevõtet. Iga päev töötab, õpib ja elab seal üle 12 000 inimese. Hetkel on Elcogenil Ülemiste linnakus poolautomaatne kontseptsioon-tehas. Uus tehas saab olema ligi 50 korda suurema tootmisvõimsusega ja täisautomaatne. Samuti on Elcogeni uus tehas esimene suurem säästliku keskkonnatehnoloogia projekt Ülemiste City äripargis.