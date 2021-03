Alexela avas Tartus uue CNG gaasitankla

Alexela senine kogemus gaasitanklate rajamisel on näidanud, et ollakse õigel teel. „Mida rohkem panustame biometaani tanklate võrgustiku rajamisse, seda enam on võimalik populariseerida keskkonnasäästlike CNG sõiduvahendite kasutuselevõttu,“ sõnas AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson ettevõtte Tartus avatud biometaani tankla osas.