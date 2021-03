LHV Group plaanib soetada osaluse finantsettevõttes B-North

Commercial and Northern Ltd, hetkel ärinimega B-North on Manchesteris baseeruv tehnoloogiapõhine finantsettevõte, mis taotleb järelevalveasutuse UK Prudential Regulatory Authority ja finantsjärelevalve (Financial Conduct Authority) väljastatavat pangalitsentsi, et hakata pakkuma finantseerimist regionaalsetele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Kogenud meeskonnaga ja suure kasvuambitsiooniga ettevõttel on tugev valmisolek reaalseks äriga alustamiseks ja plaan asuda tegutsema 150 miljardi naela suurusel Ühendkuningriigi VKE laenude turul.