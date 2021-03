GRAAFIK | Valitsuse rahasadu kinnitatud: lisaeelarveks 641 miljonit, tehti ka olulisi muudatusi palgatoetuse maksmisel

"Sissetulekute ja töökohtade säilitamist toetav terviklik leevenduspakett pakub kriisiaegset tuge seal, kus valu on kõige suurem. Lisaeelarve aitab võita lahinguid viiruserindel ja hoida kaotused majanduse ja inimeste vaimse tervise rindel võimalikult väikesed. Et piirangute leevenemise järel - loodetavasti enne suurt suve - saaks majandus ja normaalne eluolu kiiresti taastuda," kirjutas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias.

"Lisaeelarve suurus on 641,4 miljonit. Eelmise aasta detsembris kinnitatud 8 miljardilist laenulimiiti me sealjuures lisaeelarvega ei suurenda. Eelnõu saab detailideni avalikuks neljapäeval, aga mõned nopped on järgnevad (ei kajasta tervet lisaeelarvet)