Kaubikus lahtiselt veetud sangpomm põhjustas Tartus kentsakavõitu õnnetuse

PZU Kindlustusele laekus veebruaris õnnetusjuhtum, kus kannatanu sõnul oli tema auto saanud kahjustada selle mootori alla veerenud sangpommi tõttu. Uskumatuna kõlav lugu on tegelikult aga õnnelik õnnetus, millest tasuks järeldusi teha kõigil liiklejatel, kes teinekord lahtiselt raskeid esemeid veavad.

„Juhtus see, et sõbrale appi rutanud kaubikujuht laadis pakiruumi vajaliku varustuse, mille hulgas olid ka sangpomm ja tungraud. Küllap ei sulgenud kiirustav kaubikujuht korralikult pakiruumi küljeust, mis ringteel vajus lahti ning pakiruumis lahtiselt olnud sangpomm ja tungraud pudenesid sõiduteele,“ selgitas PZU kahjukäsitluse juht Jaanus Tanne.

Sangpomm veeres omakorda järelsõitva Volkswageni karteri alla kus see lohises autoga kaasa umbkaudu 50 meetrit. VW juht loomulikult märkas ringteel vedelenud objekti, kuid ei saanud enam pidama ja jätkas sõitu lootes, et tegu oli lihtsalt suurema lumekamakaga mõne teise auto rattakoopast. Peatudes märkas juht, et karterist oli kogu õli välja voolanud ning tundmatu objekt endiselt mootori all.

Inimesed õnneks viga ei saanud

„Üsna varsti ilmus välja ka sangpommi ja tungraua kaotanud kaubikujuht, kes selgitas kannatanule, et objekt auto all on sangpomm. Kannatanul oli arusaadavalt keeruline seda uskuda, kuni lõpuks sangpommi omanik õlise vabaraskuse Volkswageni alt välja sikutas,“ selgitas Tanne iseäraliku õnnetuse kulminatsiooni. Antud juhul oli tegu siiski pigem totravõitu õnneliku õnnetusega, kus inimesed viga ei saanud ning ootamatu sangpommitreeningu osaliseks saanud Volkswagen on tänaseks oma treeningvigastusest juba taastumas. Küll aga peaks Tanne sõnul antud juhtumist tegema tõsiseid järeldusi kõik liiklejad.

„Inimesed siiani ei mõista, millist ohtu võivad endast kujutada autos lahtiselt veetavad esemed. Kokkupõrke, järsu pidurduse või kasvõi äkilisemas kurvis võivad lahtised asjad salongis inertsist tekitada tõsist kahju, kehavigastusi ning koguni osutuda surmavateks. Seepärast on ülioluline, et kõik vähegi kaalukamad asjad autosalongis oleks kindlas kohas,“ selgitab Tanne. Ühtlasi tasuks rihmadega fikseerida ka kõik lahtised objektid pakiruumis – eriti kui tegu on suuremate ja raskemate asjadega. „Ning loomulikult teeme enne sõitma hakkamist ikka kindlaks, et kõik auto uksed oleksid korralikult suletud,“ lisas Tanne.