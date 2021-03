Igal investeerimishuvilisel pole aega, huvi ega teadmisi, et investeerida üksikinstrumentidesse, nagu on aktsiad ja võlakirjad. Olgu siis tegu suurema summa paigutamise või regulaarselt väikeste summade investeerimisega. Siis on sageli abiks börsil kaubeldavad fondid ehk ETF-id (Exchange Traded Fund).