Eestist Euroopasse laienev iduettevõte ForPeeps kaasab Funderbeami kaudu kuni 500 000 eurot

„Avatud pangandus ehk open banking on maailmas tõusev trend, mis on eriti tugevalt kanda kinnitanud Aasias, kus tarbijad on digitaalselt aktiivsemad. Meie soov on olla tulevikupanganduse üks võtmemängijaid Euroopas, sealhulgas tahame jõuda iga eestlase taskusse," sõnas ForPeepsi tegevjuht Peep Paum.

ForPeeps on avatud panganduse teenuseid arendav Eesti iduettevõtte, kes tegutseb tänaseks juba seitsmes Euroopa riigis. Platvormiga on liitunud üle 50 Euroopa panga. Sarnaselt Spotify-le on rakenduses saadaval baas- ning Premium versioon, millest esmase teenuste hulgas on näiteks kõikide pangakontode mugav ühildamise võimalus, raha küsimise ning arve jagamise funktsioon, aga ka võimalus teha QR- ning välkmakseid. Premium versiooni omanikud saavad lisaks konverteerida PDF-arveid e-arveteks, kasutada telefoni QR-terminalina ning kliendituge reaalajas.

„Avatud pangandus on tarbijate jaoks suhteliselt uus võimalus, mis tekitab endiselt ka usaldamatust, kuna ollakse harjutud finantsteenuseid tarbima suurpankade klientidena. Fintech ettevõtted aga töötavad välja täpselt sama turvalisi teenuseid, kuid need on tarbijale märkimisväärselt mugavamad," sõnas Paum. Ta rõhutas, et turvariskid on avatud panganduse teenuste puhul hästi maandatud, sest Euroopa teine makseteenuste direktiiv nõuab andmete jagamiseks rangemat isikutuvastust ja tehnilisi nõudeid kolmandate osapoolte ligipääsuks klientide andmetele. Teisisõnu peavad open banking rakendused nagu ForPeeps vastama kõrgeimatelele võimalikele pankade poolt aktsepteeritud ja kehtestatud turvastandartitlele.