Suurim kannataja. Spaaliidu reaktsioon lisaeelarvele: meile tuleks hüvitada ka kogu eelnev kinnioleku periood

Rahandusminister Keit-Pentus Rosimannus avaldas täna oma Facebooki lehel valitsuse poolt välja töötatud lisaeelarve põhimõttelised otsused. Rahandusministeeriumium kinnitab, et lisaeelarve saab detailideni avalikuks neljapäeval

Rahandusminister avaldab oma postituses, et eelmise aasta ühe kõige suuremaid kaotusi kandud sektori - toitlustuse, majutuse, spaade tugipakett saab olema 25 miljonit eurot.

Spaaliidu juhi Aire Tofferi sõnul on antud summa liiga väike, sest läheb jagamisele kõikide valdkondade vahel. Lisaks on spaade suurusest olenevalt ka püsikulud väga erinevad.

Liidu juht Toffer möönab, et tänu spaadele kehtestaud nõuetele ja piirangutele on tänaseks päevaks kaotused kerkinud väga suureks. Hüvitada tuleks mitte ainult märts, vaid kogu vahepealne piirangutest tingitud kahjum, lisameetmed on spaade seisukohalt hädavajalikud.