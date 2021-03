Väiksemad spordiklubid püsivad elus tänu meetodile, mida suuremad ei kasuta

Tallinnas Pirital tegutsev Must Crossfit on üks neist, kes pakub liikmetele võimalust treeningvahendeid rentida. “Juba eelmisel kevadel tundus see loogiline lahendus. Spordiklubi on meil püsi liikmetasu põhine ja oma inimestele sai see välja pakutud, et mingigi rahavoog säiliks," kirjeldas klubi asutaja Oscar Edela.

Edela sõnul andsid nad välja kõike: väikestest hantlitest kuni sõudeergomeetri ja ratasteni välja. “Kui esmalt selle ideega välja tulime, siis tekkis defitsiit. Piisas oma inimestele mainimisest ja vahendid olidki välja renditud,” meenutas Edela.

Oscar Edela sõnul on neil Crossfitis kogukond, kus puuduvad üksikud läbikäijad. “Meie klubil on 150 liiget ja me ei pea end suurte jõusaalide konkurendiks. Meie juures tuleb esmalt kursused läbida ja alles siis saab Crossfiti trennides käia.” Seetõttu on ka klubil suurem usaldus enda liikmete vastu. “Me teame kõiki enda liikmeid, nende lapsi, lemmikloomi jne,” muigas Edela.

Mehe sõnul ei ole tänane rahavoog selline, et suuri investeeringuid teha, kuid aitab rendi ära maksta.

Hetkel ainuke sissetulekuallikas

Peagi viis aastat Tartus tegutsenud spordiklubi Corsagym juht Gert Goršanov pakkus eelmisel kevadel juba klubiliikmetele võimalust treeningvahendeid rentida. “Suuresti tuli idee sellest, et pean ise kuidagi hakkama saama. Kuskil rendihindades mulle järeleandmisi ei tehta ja suuri sponsoreid mul samuti ei ole,” kirjeldas Goršanov.

Mehe sõnul on inimeste huvi rendi vastu olnud suur. “Eelmisel kevadel läksid kõik vahendid majast välja, kolme päevaga oli varustus välja renditud,” meenutas ta. Goršanov toob välja, et ka nende klientuuriks on enamasti tuttavad näod, keda võib usaldada. Siiski, suusõnalisest kokkuleppest ei piisa ja kõigiga, kes vahendeid rendivad, sõlmitakse ka leping. Corsagymi liikmed rentisid kange, hantleid, spinningrattaid ja sõudeergomeetreid.

"Treeningvahendid on populaarne kaup," leiab Kaup24 klienditeeninduse juht Berit Baluta "Treeningvahendite müük Kaup24 internetikaubamajas on kasvanud juba kaks korda.

Kasv algas eelmise aasta kevadel ja see on jätkunud enamasti aasta läbi," leidis Baluta. Kuna spordisaalid on nüüd vähemalt kuu aega kinni, siis otsivad inimesed ohutuid alternatiive, kuidas end vormis hoida ja enda eest hoolitseda.



"Näiteks otsisid eelmisel nädalal kliendid meie kodulehelt spordivarustust rohkem kui nädal varem, eriti just pärast 11. märtsi. Kliendid on 5-6 korda aktiivsemad kui varasemalt ja peamiselt tuntakse huvi hantlite, raskuste, treeningmattide ja treeninglintide vastu," lisas Baluta



"Müügiandmetest näeme, et 11. kuni 15. märtsini müüsime päevas keskmiselt 3-4 korda rohkem väikeseid spordivahendeid nagu hantlid, kangid ja raskused, võrreldes kuu esimeste päevadega (1.-8. märts)."



Baluta sõnul on kõige populaarsemad tooted muudetava raskusega hantlid, kettad, erinevad raskuste komplektid, jalutamiskepid ja erinevad matid.