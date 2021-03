Politsei hoiatab kelmide eest, kes pakuvad kiiret teenimisvõimalust

Viimasel nädalal on politseile teada antud veel teisestki petuskeemist. Inimestele saadetakse lühisõnum, kus väidetakse, et ta peab jääma eneseisolatsiooni, sest on koroonapositiivse lähikontaktne. Eneseisolatsioonist lubatakse inimene vabastada raha eest ning makse sooritamiseks antakse juhised. Nii sõnumi sisu kui ka konarlik ülesehitus annavad koheselt aimu, et tegu on pettusega.