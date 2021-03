Viis nippi, kuidas end küberrünnakute eest kaitsta

Küsitluses osales 870 inimest, kellest 34% teadsid kõigi viie küsimuse vastuseid. Testi ennast sinagi – kas oskad õigesti vastata neile küberturvalisust puudutavale küsimusele:

Kust on kõige turvalisem nutitelefoni rakendusi alla laadida?

Õige vastus on muidugi usaldusväärsest allikast nagu näiteks Huawei AppGallery. Aga rakendusi pakutakse palju ka e-maili teel, veebireklaamides, sotsiaalmeedia kommentaarides ja foorumites. Kõik kohad ei pruugi olla äppide alla laadimiseks ohutud. Näiteks e-mailitsi saadud linkidesse, milles palutakse midagi alla laadida, tuleb suhtuda väga ettevaatlikult. Samuti ei ole mõistlik vajutada juhuslikele linkidele foorumites ja sotsiaalmeedias. Huawei AppGallery valikusse jõuavad aga ainult need rakendused, mis on läbinud range taustakontrolli, mistõttu võib seal leiduvaid rakendusi usaldada.

Kus on parim koht paroolide hoidmiseks?

Kõiki paroole ei ole võimalik meelde jätta, kuid igas portaalis ja rakenduses sama parooli kasutamine on selge turvarisk. Seega tuleks paroole kusagil hoiustada, aga kus? Kõige kindlam on selleks valida mõni spetsiaalne rakendus, näiteks NordPass, mille leiab ka Huawei AppGallery valikust. NordPass kasutab uusimaid krüpteerimise algorütme ning see on igati turvaline ja usaldusväärne. Selles saad hoiustada kõik vajalikud paroolid nii, et sul on neile ligipääsemiseks vaja vaid üht parooli teada.



23% vastanutest usub, et telefoni märkmete rakenduses paroole hoida on piisavalt turvaline. Nad seavad end ohtu, sest vaid ühel valel lingil klikkimine võib tähendada, et küberkurjategijad pääsevad ligi kõikidele kasutaja paroolidele ja tundlikele andmetele.

Huvitav asjaolu oli seegi, et 9% küsitluses osalejatest pakkus, et kõige parem oleks kõik paroolid pähe õppida – see oleks tõsi, kui me ei elaks nutikate rakenduste ajastul, mil kümnete paroolide pähe õppimise asemel saame usaldada turvalisi äppe.

Millist infot on ohutu paroolis kasutada?