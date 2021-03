Eesti au ja uhkus Wise tõi nõukogusse kaks uut liiget

Tan Hooi Ling on ettevõtte Grab kaasasutaja, mis on arenenud sõidujagamisäpist multifunktsionaalseks rakenduseks, pakkudes tänaseks kaheksas Kagu-Aasia riigis teenuseid alates toidu- ja pakitranspordist kuni digitaalsete maksete ja kindlustuseni. Clare Gilmartin on Trainline'i endine tegevjuht, kelle uuendusmeelsel juhtimisel kasvas piletimüügiplatvorm Ühendkuningriigist 270 teenusepakkujani 45 riigis.