Palju kriitikat saava AstraZeneca aktsia hind langeb, aga majandustulemused on kadestamisväärsed

Viimastel päevadel on aktsia isegi tõusnud, kuigi mitmed Euroopa suurriigid lisaks väikeriikidele on teatanud ajutiselt nende COVID-19 vaktsiini süstimise peatamisest.

Lisaks on ettevõttel halb foon seoses juba tavapäraseks saanud teadetega, et lubatud mahus koroonavaktsiini tarnida ei suudeta. Viimasel on pigem hullem mõju laialdasemalt börsidele, kuna kuigi AstraZeneca pole ainuke koroonavaktsiini tootja ja müüja, lööb see segamini riikide kiire vaktsineerimise plaane. Seda loetakse pikaajaliseks võtmeks, et elu saaks pöörduda tavapärasematele radadele, koroonast tingitud piiranguid saaks vähendada, tervishoid kriisist välja tuua ja majandus saaks hoo sisse.