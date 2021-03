Selgusid Ajujahi 10 parimat tiimi. Vaata, milliste ideedega sel aastal säratakse

Tarbijana Coca-Cola pudelit riiulilt ostukorvi tõstes me ilmselt ei tea, et selle toote saamiseks kaupluse riiulile tuleb toidukauba turustajal esitada jaeketile koos hinnapakkumisega ka põhjalik tooteandmestik. Sellist Exceli faili, mis koosneb keskmiselt 160-st tootega seotud andmeväljast tuleb tootjal täita iga kord, kui toote andmed muutuvad või sõlmitakse uus hinnakokkulepe. Tülikas tootevorm tuleb esitada ka siis, kui tootja soovib läbi viia müügikampaania. Asja teeb veelgi keerulisemaks asjaolu, et igal jaeketil (Coop, Maxima, Prisma, Selver, Rimi jt) on erinevad nõudmised tooteinfo edastamiseks. See tähendab, et näiteks jõulude eel täidavad sajad tootjad ja hulgimüüjad oma kampaaniapakkumiste tegemiseks suurel hulgal Exceli tabeleid. Selle töö tarbeks on suurematel tootjatel ja hulgimüüjatel tööl müügiassistendid, mis on ettevõttele suur lisakulu. Lexi.Market tuleb tootjatele ja hulgimüüjatele appi, pakkudes kaasaegset pilvetarkvara, kuhu kantakse ühe korraga sisse kõik ettevõtte tooted ja nendega seotud detailsed andmed. Seejärel on Lexi.Marketi kaudu võimalik vaid mõne minutiga koostada tootepakkumisi nii, et nõuetekohase info edastamine toimub taustal automaatselt. Lexi.Market klientideks on seega kõik need ettevõtted, kelle tooteid te iga päev oma toidupoes ostukorvi panete.