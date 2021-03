Euroopa aktsiaturgudel käib tõus. Tallinna börs ei astu sama sammu

„Investoritele oleks ideaalne kui keskpank teataks, et me muretseme inflatsiooni pärast ning tegutseme, et see liigselt ei kiireneks," ütles SpreadExi finantsanalüütik Connor Campbell. „Problemaatiliseks kujuneks olukord, kus keskpank oleks rahul kahe protsendise või kõrgema inflatsiooniga."