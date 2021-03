Rahandusminister avas laenukraani, palgatoetuse saajate ring laieneb oluliselt

Me tegime sektorite kaupa ülevaate eelmise aasta kohta ja nägime, kuidas osast riigi toetustest oli väga palju kasu ja teised ei jõudnud tegelikult nii kohale, nagu plaanitud. See pilt on väga ebaühtlane. Kõige suurem pihtasaaja on ikkagi olnud toitlustus ja majutus, sh spaad, seepärast on ka sinna suunatud tugipakett 25 miljonit. Majutussektori kasum kukkus 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga 228%, toitlustuses 144%.

Eelmisel aastal vastu võetud 2021. aasta riigieelarves on ette nähtud laenumahuks 3,5 miljardit eurot. Praegu prognoosime, et vajadust selle järele ei teki ja laenuvahemik võiks jääda siiski 2–2,5 miljardi euro juurde. Selle sees on nüüd nii lisaeelarve kui ka põhieelarve kulude katmiseks vajaminev raha.

Aga selgitan veel, et prognoos on selle aluseks, kui suur tuleb täpne [laenu]summa. Siis saame täpsema pildi majandusolukorrast ja see mõjutab otseselt eelarvetulusid. Ja teistpidi, kui me praegu valusalt pihta saanud sektoreid ei toetaks, ei suudaks majandus ka viiruse taandumisel kiirelt taastuma hakata, mis lööks omakorda riigi tulusid, ja laenuvajadus võib suuremakski kujuneda.

Aga sellises mahus ja majanduslikus olukorras lisaeelarvet tehes saab selle kate olla ikkagi laen. Ajaliselt on nii, et aastane täpne laenukava selgub koos kevadise majandusprognoosiga, mis valmib aprilli algul. Laenu võtmine on kavas sel aastal heakskiidetud eelarvega nagunii – esimene, üle 100 miljoni euro suurune võlakirjade emiteerimine tuleb märtsi lõpus ja seda oleks tulnud teha nagunii rahavoo juhtimiseks (täpne summa selgub veel – toim).

Esiteks rõhutan, et läinud aasta lõpul kinnitatud laenulimiiti 8 miljardit eurot me ei muuda ehk et lisaeelarve mahub sinna sisse ja limiidi mõttes oleme sellest umbes poole peal.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, avaldasite, et tänavune lisaeelarve on 641 miljoni eurone. Kui palju on vaja riigil selleks laenu juurde võtta?

Meile oli oluline ka kultuuri ja loomemajanduse toetamine, meelelahutussektoris oli kukkumine näiteks 85%. Arvestades, et kriis on kestnud üle aasta, pole paljudel enam mingeid puhvreid kasutada. Seepärast tuli ka lisaeelarvega väga kiiresti edasi liikuda.

ETTEVÕTLUSE TOETUSPAKETT 19 MILJONIT

Eraldi te kaubakeskuste renditoetust esile toonud ei ole, kas see läheb ettevõtluse toetuse alla?

Jah, kaubandus on seal sees. Renditoetuse probleem oli eelmisel aastal see, et jagamiseks oli küll 4 miljonit, aga kasutati ära sellest vaid miljon eurot. See ei hakanud plaanitult tööle. Me tahame seekord vältida olukordi, et teeme meetmeid, mis päriselt ei tööta.

PALGATOETUS 102 MILJONIT (+38 MILJONIT)

Palgatoetuseks eraldatakse 102 miljonit eurot. Kas see lisandub töötukassa varem väljaöeldud 38 miljonile?

Jah, see on lisaks. Aprillis tuleb tõenäoliselt kogu palgahüvitise raha lisaeelarvest, sest töötukassa reservid on ammendunud. Palgatoetuse algsel väljatöötamisel olid piirangud riigis mäletatavasti palju leebemad, kuid nüüd ikkagi väga laialdaste piirangute valguses ei ole EMTAK-i koodide alusel ettevõtete eristamine lihtsalt põhjendatav. Nii jääb palgatoetuse saamise kriteeriumiks vaid käibe langus vähemalt 50%. Sama süsteemi järgi tuleb tõenäoliselt ka märtsikuu toetuse süsteem. (Eile õhtul kinnitas töötukassa nõukogu Ärilehele põhimõttelist otsust, et ka märtsikuus makstakse palgatoetust kõigile käibelanguse kriteeriumi järgi ja loobutakse EMTAK-i koodidest – toim.)

Nii et kahe kuu peale kokku arvestame toetuseks 140 miljonit eurot. Reservfondi jääb veel puhvrit 57 miljonit, see on igaks juhuks, kui piirangud ei peaks sel aastal aprilliga lõppema…

25 MILJONIT SPAADELE, TOITLUSTUSELE, MAJUTUSELE

Spaaliit juba ütles, et 25 miljonit eurot kogu sektori peale on vähe, sest kiratsemine on neil kestnud terve aasta.