Tallinna Sadam usub, et suvel on hoolimata koroonapandeemiast oodata kruiisituriste

Arro märkis, et kruiisifirmad on tänavu tunduvalt optimistlikumad kui mullu, sest kruiisilaevadega reisimist hinnatakse praeguses olukorras kõige ohutumaks turismiliigiks.

Enamik kruiisifirmasid on lubanud, et reisijad saavad esimeses etapis ehk kuni koroonapandeemia kontrolli alla saamiseni maale vaid kruiisifirma korraldatud ja kontrollitud ekskursiooniga. "Vaatamisväärsustelt ja muuseumitelt eeldatakse, et kruiisigruppidele võimaldatakse külastus nii, et oleks tagatud kohalikega minimaalne kontakt," lisas Arro.