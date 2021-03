E-kaubanduse uus trend: Hiina kauba vahendamine. Kaupmehel endal ei pea ladu olemagi

Veebipoe klient esitab e-poes oma tellimuse nagu tavaliselt. Seejärel edastatakse tellimus välistarnijale – tuntumad näited on AliExpress, AliBaba ja Wish – kes tegelevad tellimusega ise edasi ning panevad paki tarbijale teele.

Dropshipping on jõudnud ka Eestisse. Seetõttu on tavapärane, et mõnest Eesti veebipoest tellitud pakki peab ootama pikalt, lausa nädalaid, sest toode asub välismaa laos. Tarbijaga suhtlev ja tooteid pakkuv e-pood lisab kaupade hinnale omalt poolt juurde, mistõttu kaasneb paraku ka suurem väljaminek ning rahaliselt pole see kõige soodsam viis kaupade soetamiseks.

Kui suurel osal veebipoodidest on olemas ka oma füüsiline ladu, siis mõnes e-poes on märgitud, et tooted tellitakse otse tarnijalt, kuid see ei tähenda automaatselt, et tegemist on dropshippinguga.