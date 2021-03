Kas õnnetuse korral valib töökoja kindlustus või autoomanik?

Seesami sõidukikahjude valdkonna juhi Anti Otsla sõnutsi on levinud, aga ka igati mõistetav, et esmakordselt liiklusõnnetusse sattunud autojuht satub õnnetuse järgsete toimingute osas segadusse.

„Kui inimesel on meeles oma kindlustusandja nimi, siis on juba hästi, sest just teda tuleb kindlustusjuhtumist näiteks kodulehe kaudu teavitada,“ õpetab Otsla.

Tavaliselt on kindlustusandja kodulehel olemas ka soovitatavate koostööpartnerite loetelu. Garantiiliste autodega on mõistlik pöörduda vastavasse margiesindusse, kuid mittegarantiiliste sõidukite remondiks on valikuvõimalused suuremad ja võib kasutada ka sõltumatuid töökodasid.

Milline töökoda valida?

Paljudel inimestel puudub varasem kogemus remonditöökodadega ning tekib küsimus, milline töökoda pikast nimekirjast valida ja keda usaldada. Otsla sõnul on kindlustusseltside koostööpartneriteks pikaajalise koostöö käigus välja kujunenud usaldusväärsed remondifirmad. Pigem valida selliste näitajate järgi nagu töökoja asukoht ja ootejärjekorra pikkus. Kvaliteetset tööd tehakse neis kõigis.

„Kui klient soovib kasutada remonditöökoda, mis ei ole kindlustuspakkuja nimekirjas, siis on kindlustusel õigus võtta sõiduki taastamiseks võrdlev hinnapakkumine ja hüvitada mõistlikud kulud. Kindlustuse koostööpartneri poole pöördudes ei ole aga enamasti vajalik mitmest töökojast pakkumist võtta,“ selgitab Otsla.

"Sobiv töökoda leitud, ongi autoomanikul aeg ohjad anda üle töökoja esindajale. Kindlustusseltside koostööpartneritel on pikaaegne kogemus ning nad teavad täpselt, kuidas ja mida kindlustusele esitada. Kui kõik kahjumaterjalid on korrektselt esitatud, siis vajadusel suhtlevad kindlustus ja töökoda omavahel ning kliendil jääb vaid remondi lõppedes korras autosse istuda," lisas Otsla.

„Meeles tasub veel pidada seda, et kui auto on igapäevane hädavajalik liikumisvahend, siis peaks ootamatuid olukordi silmas pidades vaatama, et kaskokindlustuse omanikul oleks ka asendusauto kaitse. Ka paljud remondifirmad annavad remondi ajaks väikese tasu eest või isegi tasuta asendusauto. Remonditöökodade nimekirjade juures on tavaliselt vastav märge olemas,“ ütleb kindlustaja.