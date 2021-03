Leedu erameedia veab rahvusringhäälinguga vägikaigast: see pole aus konkurents

Leedu rahvusringhäälingu LRT eraomandis olevad konkurendid pöördusid ametlikult Euroopa Liidu poole ettepanekuga, et LRT subsideerimist riigieelarvest peaks vähendama ning lisaks tuleks neil avaldada ka vähem veebiuudiseid, vahendab Niemann Reports. Täies mahus on meediattevõtete pöördumist võimalik lugeda siit.

Leedu erameedia kurdab, et koroonapandeemia on selgelt esile toonud vajaduse muutusteks. Reklaamitulu on kahanenud üle 50 protsendi ning seetõttu on mitmed erameedia kanalid pidanud vee peale jäämiseks ajakirjanike palka kärpima või neid sootuks koondama.