Järgmisel kolmapäeval tuleb börsile uustulnukas. Ettevõtte nõukogus on Baruto

Aktsia - või võlakirjapakkumine on kavas 2022. aastal, ütles ettevõtte juhatuse liige Cätlyn Toomere jaanuaris Ärilehele, kui tuli uudis börsiplaani kohta.

„Esitasime avalduse ettevõtte olemasolevate aktsiate First Northil kauplemisele võtmiseks. Kuigi emaettevõttel on olemas börsikogemus, on turud siiski erinevad ja hetkel soovime saada kogemuse börsiettevõttena toimimisel," märkis ta.