Tuntud hotellijuht kavandab Haapsallu spaahotelli

Saar möönab, et võrreldes näiteks Pärnu või Kuressaarega on Haapsalus piisavalt ruumi uue spaa rajamiseks, sest Haapsallu ei ole viimastel aastakümnetel uut spaad ehitatud.

"Eestlased on spaa-usku ning spaahotellide klientuuriks on väga paljud kohalikud inimesed, " kommenteerib Saar. Haapsalus korraldatavad suveüritused on toonud eesti inimesed Haapsalu nautima, kuid mehe sõnutsi jääb linnas puudu moodsatest hotelli- ja spaakohtadest, kuhu inimesi majutada.

Kristjan Saar kommenteeris väljaandele Lääne Elu, et plaanitud on rajada Haapsallu 80-kohaline spaa, mis annaks tööd 40-50 inimesele. Seejuures lisab mees, et kuna spaahotelli valmimine on alles ehitusjärgus, on veel vara öelda, kuidas ja mis mahus hotell valmib.