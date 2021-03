Depost ostetud merisiga tõi kaasa ravikulud

Novembris käis ostja loomaga kordusvisiidil, kus tuvastati, et ostetud meriseal on seenhaigus ja ta pidi oma rahakotti kergendama pea 22 euro võrra.

Selgus ka, et müüdud emane merisiga oli hoopis isane. Ostjale ei antud kaupluses infot, et müüdav emane merisiga võib osutuda ka isaseks, kuna merisea sugu on raske määrata. Looma sugu oli ostjale väga oluline, kuna loom osteti seltsiks emasele meriseale. Seetõttu otsustas omanik merisea kastreerida.