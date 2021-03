Eesti mööblitootja võitis Saksamaa suurlinnas hanke Hiltoni hotelli sisustamiseks

„Tähelepanuväärne hanke võidu juures on see, et olime ainuke välisfirma Saksamaa kohalike tegijate kõrval,“ sõnas AS Standard juhatuse esimees Priit Tamm. „Suurt rolli võidus mängis kindlasti meie eelnev koostöö aastast 2017, mis lõi kõrge usaldusbaasi. Siis sisustasime sama hotelli juurdeehituses 162 tuba, kuid nüüd aitame uuendada hotelli vana osa.“

Peale Standardi tehastes toodetava erilise hotellimööbli on ettevõtte lepinguosaks ka teiste sisustuskaupade tarne juhtimine ehk hange täidetakse võtmevalmis lahendusena. Projekti

koostööpartneriteks on ligi 20 erinevat müüjat ja tootjat Saksamaalt, Austriast, Itaaliast, Hispaaniat, Eestist ja mujalt.

„Nii suurele kliendile juhime kogu sisustuse tarne projekti Kesk-Euroopa turul esimest korda ja see on eriline väljakutse kogu organisatsioonile,“ märkis Tamm. „Müncheni lennujaam on kõige kiiremini kasvav lennujaam Kesk-Euroopas. Lisaks vastutusrikkale projektile tunneme ka loomulikult uhkust, et oleme väärika kliendi võrdne partner.“

Priit Tamme sõnul on Eesti mööblitootja fookus kasvada Euroopa esimajandusega Saksa turul veelgi. „Koroonapiirangute keskkonnas on meie ärimudelis suured turud liikumas esiplaanile, sest seni head leiba lauale toonud Põhjamaade turud on muutunud protektsionistlikumaks – omasid hoitakse. Suured turud on ikkagi avatumad ja nende vaade ärile või partnerite leidmisele on laiem,“ lausus Tamm.

Turismi- ja reisiäri madalseisus on mitmed hotellid võtnud ette kauaoodatud renoveerimise. Praegu tarnib AS Standard hotellimööblit Saksamaal ka Radisson Blu Berliini, kus rahvusvahelise hotelliketi ja kinnisvarainvestori koostöös saavad uue ilme ligi 400 hotellituba. Standard on Saksamaa turul hotellide sisustamisega tegelenud aktiivselt viimased kaheksa aastat. Lähiminevikus on edukalt realiseeritud projektid olnud näiteks Capri by Fraser Leipzigis ning maailma suurimasse Marriotti hotelliketti kuuluv Residence Inn Frankfurtis.

Eestis õnnestus Standardil võita hetkel Tallinnas renoveerimisel oleva kolme hotelli sisustuse tarne lepingud. Koostöös Eften Capitaliga saab uue disaini ja sisutuse Tallinna Radisson Collection hotell, Tallinki vedamisel Tallink City hotell kesklinnas ning Merkoga koostöös Nordic Forum hotell.