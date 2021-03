Õigusrobot aitab 80 000 inimesel võlgnevused tühistada

5. aprillil aegub hinnanguliselt 80 000 inimese täitemenetluse nõuded, kuid nõude aegunuks tunnistamiseks peab võlgnik esitama täiturile sellekohase korrektse juriidilise avalduse.

HUGO.legal peajurist Erki Pisukese sõnul on õigusrobotid väga õigel ajal inimesi abistamas – ajal, mil riik on lukku keeratud ja enamus asju tuleb koduseinte vahel ajada. “Võlgnevustest vabanemine on praegusel keerulisel ajal kindlasti väga suur kergendus inimestele, näiteks meie inkassoabi robot on aidanud alusetutele nõuetele vastu vaielda juba 3700 inimesel," kirjeldas Pisuke

"Möödunud aastal ehitasime töövaidlusroboti ning kuna töövaidlusi tuleb oluliste ettevõtluspiirangute tõttu aina tihedamini ette, siis on tasuta töötava õigusroboti nõudlus pidevalt kasvav. Täna aga tulime välja täitemenetluse aegumise õigusrobotiga, mis võiks järgnevate kuude jooksul abistada kuni 80 000 inimest, kelle täitemenetluse nõuded 5. aprillil aeguvad. Õigusrobot on välja töötatud koos kogenud juristidega ning roboti abil koostatud avalduse puhul võib inimene kindel olla, et kohtutäiturile edastav avaldus on juriidiliselt korrektne,” sõnas Pisuke.

Õigusrobotit saab kasutada juba täna

Võlanõustajate liidu juhatuse liige ning HUGO.legal jurist Raivo Kiisk, kes täitemenetluse õigusroboti ehitamisel aktiivselt osales, soovitab kasutada roboti abi juba enne aprillikuud.

“Avalduse aegumise kohaldamiseks saab esitada alates 6. aprillist, kuid õigusroboti abi saab kasutada juba täna – robot teeb avalduse valmis ning vajadusel vaadatakse ka juristide poolt üle. Seejärel saadab robot korrektse avalduse inimesele tagasi ning palub see digiallkirjastatult saata 6. aprillil kohtutäiturile – selline käitumine garanteerib võimalikult kiire tulemuse. Loodame õigusroboti panusega abistada võimalikult paljusid inimesi, sest vajadus on suur. Samuti peame oluliseks, et õigusroboti kasutamine hoiab kokku inimeste raha õigusabikuludelt,” lisas Kiisk.

Täitemenetluse õigusrobot alustas tööd täna ning on leitav siit

Täitemenetluse õigusroboti ehitasid HUGO.legal juristid Raivo Kiisk ning Laureana Telk koostöös idufirma HUGO.legal meeskonnaga.