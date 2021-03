Suurettevõtja Enn Veskimägi: IKEA kaupluse avamisel saab olema kogu mööbliturule ergutav mõju

Eesti Mööblitootjate Liit kui mööblisektori esindaja on seisukohal, et IKEA kaupluse avamine Eestis on positiivne, mis muudab mööbli jaemüüjaid tugevamaks ja tõstab ka Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet. "Laias plaanis leiame, et kogu mööbliturule on kaupluse avamisel ergutav mõju, andes tarbijale laiemad võimalused kodusisustamisele," jagab Eesti Mööblitootjate Liidu juhatuse esimees Enn Veskimägi.

Ta lisab, et konkurents turul on alati hea, sest see paneb kõiki rohkem pingutama ja mööblitooteid veelgi konkurentsivõimelisemaks arendama. IKEA Eesti turule tulek ei tähenda automaatselt, et nad hakkavad turul domineerima. Veskimägi toob näiteks, et Rootsi koduturul ei hoia IKEA turuliidri positsiooni, kuid sellegipoolest kultusmargilt on palju õppida: kuidas luua ja toota konkurentsivõimelist mööblit.

Juhatuse esimees nendib, et kuigi mööblitootjad ja mööbliinsenerid võivad IKEA toodetes näha vigu ja teatud kohtades isegi materjale säästvaid lahendusi, aga tavatarbijale jääb see märkamatuks. Otsustavaks argumendiks saab hea hinna ja disaini suhe.

"IKEA kaubamärki tuleks suhtuda respektiga, juba täna konkureerime oma toodetega paljude teiste tootjatega ja sealhulgas IKEA-ga ühistes sihtriikides. Pigem hakkab enim mõjutama IKEA jõulisem sisenemine Eesti turule väiksemaid erimööbli ja -köökide valmistajaid," kommenteerib Veskimägi.

Suurärimees selgitab, et kultusmargi tulek Eestisse mõjutab paljuski eraisikutele keskendunud mööblitootmist. Paljud IKEA lahendused on sobivad vähemnõudlikule kliendile. "Kui rääkida mööblihiiu köökidest ja garderoobidest, siis on nende näol eraisikule suunatud sektorites turule tulemas tugev konkurent, sest lisaks hea disainiga tootele võimaldab IKEA abi planeerimisel ja kliendile pakutakse ka distantsilt konsultatsiooni. Aga ärgem unustagem, et IKEA ei ole ainult mööbli pakkuja, nende muu tootevalik on samuti väga lai," arutleb Veskimägi.

