Koroonakriis pani tegutsema. Kaks tegijat ühendasid jõud ning Eestisse on tulemas ravimitehas

Tootmishoone laiendus on 3-korruseline ja moodustab koos olemasoleva hoonega terviku. Tootmis-, äri- ja laopindade juurdeehitus hõlmab 8500m². Uude tootmishoonesse rajatakse ka kõrgema puhtusetasemega tootmispinnad ehk puhasruumid, mida kasutatakse nii biotehnoloogias, meditsiinis kui teistes õhusaaste suhtes tundlikes valdkondades. Puhasruumi siseneb õhk läbi filtri, mis püüab kinni kogu õhusaaste. Ruumis olevat õhku filtreeritakse pidevalt uuesti, et eemaldada ruumis tekkinud saasteained.

COVID-19 pandeemia on toonud kogu maailmas kaasa kõrgendatud vajaduse nii desinfektsioonivahendite kui ka ravimite järele. Chemi-Pharm muutus koroonakriisi puhkemise järel Eestis kõige olulisemaks haiglate, hooldekodude ja paljude teiste tervishoiuasutuste desinfektsiooni- ja hooldusvahenditega varustajaks.

„Oleme jõudnud praeguses, alles 2019 aastal valminud tehasehoones tegutseda vaevu 2 aastat ja endalegi ootamatult on hoone meile kõrge nõudluse tõttu väikeseks jäänud," ütleb Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg. „Siiski on hea meel, et meil oli võimalus anda oma panus ning toetada haiglaid, eesliinitöötajaid ja kogu ühiskonda desinfektsioonivahenditega siis, kui neid kõige rohkem vaja oli. Nüüd aga peame vaatama jälle kaugemale tulevikku ja suurendama oma tootmisvõimekust."

Kristo Timberg lisas, et juba lähiajal toob Chemi-Pharm koostöös Icosagen Grupiga, OÜ-ga Teadus ja Tegu ning Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooliga turule ka uudse SARS-CoV-2 vastastel antikehadel põhineva nina- ja kurgusprei „SARS-Cov-2 BioBlock". See pakub koroonaviiruse vastu täiendavat kaitset. „Järgnevatel aastatel planeerime sisenemist farmaatsia valdkonda, mille jaoks rajame puhaste ruumide tehnoloogial põhineva tootmisüksuse. Praegune kriis on näidanud, et oma vaktsiinitootmise võimekus võiks igal riigil olemas olla," lisas ta.