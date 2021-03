E-nädal toetab uksed sulgenud kaubandust

„Aasta jooksul on eestimaalased e-ostlemisega aina enam „sina-peale“ saanud, e-ostud moodustavad kogu kaubandusest viiendiku, kuid ikkagi on neid, kes kahtlevad ja pelgavad e-poode, kaheldes teenuse kvaliteedis ja turvalisuses. E-nädalal saab julgelt teha oste just kohalikes Eesti e-poodides, kus arvestatakse tarbijakaitse nõuete ja Eesti seadustega,“ selgitab Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät . Väät lisas, et statistika alusel ostavad eestlased kõige enam e-poodidest toitu, rõivaid, ilutooteid ja majapidamiskaupu.

Kui aasta eest oli kaupluste sulgemine paljudele kaupmeestele ootamatu, siis nüüdseks on paljud ettevõtjad oma e-poed üles seadnud ning kasutusmugavust parendanud. „Nii nagu pakivedajad ja kullerid on aasta jooksul jõudnud suurenenud kaubamahuga kohaneda, on ka mitmed kaupmehed leidnud uusi viise kaupade väljastamiseks – olgu see kas ostetud raamatute kojutoomine Bolti abil või hoopis drive-in teenuse arendamine ehituspoodide seas. E-kaubandus on paljudele äridele saanud võtmeküsimuseks,“ lisab Väät.