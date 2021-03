ERISAADE | Olulised detailid. Kuidas töötukassa sel korral palgatoetust maksma hakkab? Kes jäävad ilma?

Peterson räägib taskuhäälingus, et 38 miljoni euroga jõuti mõnevõrra tupikusse. Just EMTAK koodide tõttu. Äriahelad osutusid lihtsalt kohati nii pikaks.

"Tekkis küsimus, kas suveniiripoed kuuluvad sinna? Võrust kirjutati, et 80% savikujukestest on neil suveniirideks mõeldud. Ahelad läksid nii pikaks. Ütlesime valitsusele, et aeg on minna laiale pinnale. Eriti kui oli selge, et lisaeelarve tuleb."

Peamine kriteerium ettevõtetele on, et käibest peab olema kadunud 50%. Tagasisidet saades otsustas töötukassa muuta otsustamise kaheastmeliseks. Esiteks vaadatakse käibe kaotust võrreldes eelmise talve kolme kuuga (detsember kuni veebruar), kuid alternatiivina võrdlust möödunud aasta viimase kuue kuuga. Seda seetõttu, et teatud hooajaärid ei pruugi talvekuudel nõutud käibekadu kätte saada.

"See peaks rahuldama suuremat hulka ettevõtteid. Toetust makstakse otse töötajale, täpsemalt neile, kellele ei ole tööd anda," selgitas Peterson.

Kuula saatest täpsemalt, kuidas töötukassa seekord ettevõtetele appi tuleb. Mida on töötukassa senisest õppinud ja kellele on need õppetunnid osutumas kõige valusamaks?