Esimesed kodused koroona kiirtestid jõuavad Eesti turule aprillis

Sepp selgitas, et avalikkuses kipub levima eksiarvamus, et kodused antigeeni kiirtestid on Eestis juba müügil. Tegelikult on praegu saada üksnes professionaalseks kasutamiseks mõeldud tooted, mis tähendab, et proove tohivad võtta ainult väljaõppinud meditsiinitöötajad. „Samas on palju asutusi ja ettevõtteid, mis proffidele mõeldud tarvikuid oma tarkusega kasutavad. See kätkeb endas aga mitmeid ohte – näiteks võib proovivõtupulk vale kasutamise korral murduda ja tekitada inimesele tõsiseid tervisekahjustusi,“ ütles Sepp.